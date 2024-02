Alexandre Correa pede revogação de medida protetiva de Ana Hickmann | A TARDE

A equipe jurídica de Alexandre Correa solicitou, nesta terça-feira, 20, a revogação da medida protetiva solicitada pela ex-esposa Ana Hickmann foi feita pela Lei Maria da Penha. A defesa do empresário alega uma “falsa fundamentação”.

“Alexandre Bello Correa, já qualificado nos autos, por seus advogados que subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º LV da Constituição Federal, requerer a revogação da medida protetiva deferida com fundamento na Lei Maria da Penha, nos seguintes termos”, diz a documentação enviada pela equipe do empresário a Quem.

“A medida protetiva em questão foi deferida sob a falsa fundamentação de que o suposto agressor andava armado e ameaçou a suposta vítima após expulsar seu ainda marido (divórcio não tramito ainda) de casa sob alegação de que esse bateu o trinco da porta em seu cotovelo”, pontuam.

Os advogados dizem que nenhuma arma foi encontrada no apartamento de Alexandre durante o cumprimento de um mandato de busca e apreensão. Além disso, a equipe reforça que as testemunhas da briga entre o empresário e a apresentadora teriam negado agressões e ameaças de Alexandre contra Ana.