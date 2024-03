Alexandre Nardoni deixa penitenciária para velório da mãe | A TARDE

Alexandre Nardoni, acusado do homicídio da própria filha, Isabella Nardoni, de 5 anos, juntamente com a madrasta da criança, Anna Carolina Jatobá, foi liberado temporariamente da penitenciária de Tremembé, onde cumpre pena no regime semiaberto, nesta quinta-feira, 29, para acompanhar o velório e o enterro da mãe no cemitério Parque dos Pinheiros, na zona norte de São Paulo. No mesmo local, está enterrada Isabella Nardoni.

Maria Aparecida Alves Nardoni morreu aos 67 anos nesta quarta-feira, 28. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles. Alexandre Nardoni chegou ao cemitério em um camburão e escoltado por veículos da Polícia Penal por volta das 14h.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Alexandre Nardoni teve autorização para antecipar dois dias de saída temporária prevista para março. O comparecimento de presos a velório de parentes próximos está previsto na Lei de Execução Penal.

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha. Isabella Nardoni foi asfixiada e jogada do sexto andar do prédio onde morava com pai e a madrasta, na zona norte da capital paulista.