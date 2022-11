Alta de casos de covid-19 faz Anvisa estudar retomada de restrições

O aumento no número de casos de covid-19 fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passasse a estudar a possibilidade de retomar medidas restritivas, como por exemplo o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em voos domésticos.



Ainda não há uma definição por parte dos técnicos da Anvisa, mas a decisão sobre o assunto deverá ser anunciada na semana que vem. Em uma reunião marcada para esta quarta-feira, 23, técnicos e diretoria da agência deverão definir se as medidas restritivas retornarão ou não.

Alta de casos

A constatação das autoridades brasileiras de saúde é de aumento de casos da covid-19 no país nas últimas semanas, principalmente nas regiões Sudoeste e Centro-Oeste. Em testes de farmácia, de acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), o índice de positividade, que tinha chegado a quase zero, voltou a subir e na semana passada chegou a 15%.

Também o estudo do Instituto Todos Pela Saúde (ITpS) indica que o número de exames positivos em laboratórios particulares passou de 3% para 17%, representando crescimento de 566% entre meados de outubro e a primeira semana de novembro.

Na Bahia, conforme o último Boletim divulgado pela Sesab, entre 30 de outubro e 05 de novembro 1.019 novos casos confirmados, representando redução de 43% sobre semana anterior. A média de casos ativos cresceu 16,1%, e 8 óbitos notificados.