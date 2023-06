Aluna é morta em ataque em escola no Paraná

Uma aluna de 16 anos foi morta em um ataque no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira, 19. O atirador foi preso e encaminhado para Londrina (PR), cidade vizinha a Cambé. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.

Além da jovem assassinada, um outro jovem de 16 anos foi ferido na cabeça foi socorrido em estado grave. Inicialmente, foi informado que a segunda vítima era uma criança de 10 anos, mas a informação foi corrigida.

Os alunos atingidos foram identificados como Karoline Verri Alves e Luan Augusto. De acordo com a família, eles eram namorados.

Em nota, o Governo do Paraná afirma que o atirador entrou na escola alegando que solicitaria o seu histórico escolar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou o episódio.

Após os disparos, a polícia foi acionada e o atirador foi preso. Segundo a PM, foram apreendidos com o atirador uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada.

No Twitter, o presidente Lula (PT) lamentou mais um ataque em uma escola no Brasil. "Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar."

