Aluna erra pedal, bate e capota carro durante prova do Detran

O carro percorreu cerca de 100 metros em marcha-ré até colidir com dois carros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma aluna do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) errou o pedal durante a prova prática para receber a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bateu em dois carros na Serra, Grande Vitória, neste sábado, 14.

A mulher confundiu os pedais do veículo, e pressionou o acelerador em vez da embreagem. O carro percorreu cerca de 100 metros em marcha-ré até colidir com dois carros de autoescola que aguardavam na fila.

A candidata ficou presa no carro e sofreu ferimentos no braço. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, permanecendo consciente durante o socorro.

O acidente resultou em danos nos veículos envolvidos, com um carro virado e outro com a frente amassada. O instrutor de autoescola Adinaldo Felipe Dalial presenciou o acidente e relatou o susto dos candidatos e testemunhas, que tentaram ajudar a vítima. O barulho do acidente foi forte e gerou pânico entre os presentes

Alguns candidatos, abalados pelo susto, optaram por remarcar a prova, enquanto outros seguiram com o teste devido ao prazo limite para obtenção da CNH. Não houve registros de ferimentos graves e a candidata estava usando cinto de segurança no momento do incidente. Nenhum examinador ou instrutor se feriu.