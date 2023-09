Alunos de medicina ficam nus e simulam masturbação em jogo de vôlei

Estudantes do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa), em São Paulo, simularam uma "masturbação coletiva" durante uma partida de vôlei feminino da Intermed, competição esportiva entre universidades da área. O episódio ocorreu no sábado, 16.

Em imagens feitas pelo público que foi ao local do jogo, homens aparecem correndo na quadra com as calças abaixadas, encenando uma "Volta Olímpica". Durante a ação, eles chegaram a tocar suas partes íntimas.

A prática seria uma "tradição" dos alunos da instituição de ensino. No entanto, eles podem responder pelo crime de importunação sexual. A faculdade ainda não se manifestou sobre o caso, segundo informações de O Globo.