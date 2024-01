Amaury Lorenzo relata ter sido vítima de racismo em aeroporto do Rio | A TARDE

O ator Amaury Lorenzo relatou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 12, ter sofrido um caso de racismo no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Ele disse que ficou “preso” no local sem poder embarcar e passou por revista.

“Tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa”, disse Amaury. Um funcionário do aeroporto chegou a tentar impedi-lo de fazer a gravação.

“Triste, né! Deve ser meu cabelo, minha pele. A gente conversa depois”, finaliza o ator. O ator ainda não se pronunciou sobre o assunto após a publicação do vídeo.

Veja o vídeo:

Amaury Lorenzo postou vídeo afirmando estar preso no Aeroporto Galeão Reprodução | Redes Sociais