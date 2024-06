Ambientalista do Ibama é assassinado a tiros no Tocantins

- Foto: Reprodução

Um servidor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi executado a tiros na porta da casa de sua irmã em Formoso do Araguaia, Tocantins, neste sábado, 15 de junho.

A vítima foi identificada como Sidiney de Oliveira Silva, conhecido como Nenê e era ambientalista e brigadista. Segundo a polícia, Sidiney visitava a casa da irmã antes do início da temporada de combate a incêndios florestais na região.

Em nota, o Ibama lamentou a morte do servidor, destacando que ele era presidente da Associação de Brigadistas da Brigada Federal Nordeste e atuou nos últimos anos no combate a incêndios florestais.

O Ibama informou que Sidiney seria contratado novamente neste ano devido à sua experiência e dedicação. Wallace Lopes, diretor da Associação de Servidores do Ibama, sugeriu que o forte ativismo ambiental de Sidiney na Ilha do Bananal poderia ter atraído inimizades contra ele.

A Polícia Militar foi acionada pela irmã da vítima, que relatou ter ouvido duas explosões e, ao abrir o portão, encontrou Sidiney caído e baleado em frente à casa.

Após o crime, a Polícia Militar realizou patrulhamentos para identificar e prender o autor do homicídio, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.