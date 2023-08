Amiga de Larissa Manoela diz que mãe da atriz atuou em entrevista

A amiga de Larissa Manoela, Mharessa ironizou, nas redes sociais, a entrevista de Silvana Taques, mãe da atriz, ao SBT, que aconteceu no domingo, 20. A ex-empresária negou as acusações da filha e chegou a chorar no meio da entrevista a Chris Flores.

No Twitter, a amiga da atriz disse: “Alguém andou estudando atuação aí hein”. Larissa e Mharessa trabalharam juntas na novela Cúmplices de Um Resgate, de 2015.

“Vai à merda, vai”

No domingo, 20, foi ao ar a segunda parte da entrevista com Larissa Manoela no programa do Fantástico, da TV Globo. Em um trecho do programa, foram exibidos prints de uma conversa da atriz com a mãe, em que ela deseja feliz Natal e Silvana Taques a responde com xingamentos, além de dizer para a global esquecer que ela é sua mãe.

De acordo com o Fantástico, a mensagem foi enviada por Larissa no dia 24 de dezembro. No dia, os pais da atriz foram convidados para passar o Natal na casa dos pais do ator André Luiz Frambach, noivo da artista, porém, eles não aceitaram o convite, e por isso, ela passou a data festiva longe dos familiares.

Em um trecho da mensagem enviada por Larissa Manoela, a atriz disse: “Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha. […] Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo”.

“Te amo muito mãe, infinitamente! Deus te abençoe. Saudade! Sinto falta da minha melhor amiga. Estou aqui para quando você quiser”, completa a atriz no texto.