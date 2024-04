Amigo defende Robinho e diz que estupro na Itália "foi orgia" | A TARDE

Duas semanas após Robinho começar a cumprir pena no Brasil por estupro que cometeu na Itália em janeiro de 2013, um dos amigos do jogador que estava na boate no momento em que o crime aconteceu, Clayton Florêncio dos Santos, saiu em defesa do jogador e disse que o episódio se configura como orgia.

>> Entenda os próximos passos em caso de prisão de Robinho por estupro

“Participamos de uma orgia. Com a consciência de todo mundo”, afirmou, em entrevista ao podcast UOL Esporte Histórias.

Também conhecido como Claytinho, o amigo de Robinho disse ainda que repudia a violência contra a mulher.

“Estuprador tem que morrer na cadeia. Estuprador tem que morrer. Mas o Robinho não estuprou ninguém. Os amigos do Robinho não estupraram ninguém”, disse.