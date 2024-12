Anatel certifica mais de 200 celulares compatíveis com 5G; veja lista

Operadoras têm até 2029 para ativar sinal em todo o país - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) certificou mais de 200 celulares compatíveis com a rede de internet 5G. Com a liberação da rede em todo o Brasil, todos os 5.570 municípios do país terão a possibilidade de acessar essa tecnologia.

A rede 5G pura, é chamada de standalone e opera na faixa de 3,5 GHz, além de ter hoje em média uma velocidade de 300 Mbps (megabits por segundo), cinco vezes maior do que o 4G.

Em sua lista, a Anatel afirma que certificou 231 produtos para 5G, mas considera registros duplicados para o mesmo aparelho. Para conferir a lista completa de aparelhos, acesse: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/celulares-em-5g