Âncora da CNN sofre tentativa de assalto: "super assustado"

Logo após o susto, o jornalista Mário Gomes ainda conseguiu ajuda - Foto: Reprodução | Redes sociais

O jornalista da CNN, Márcio Gomes, usou suas redes sociais no último sábado para alertar aos seus seguidores após uma tentativa de assalto que sofreu enquanto estava em um engarrafamento, sentido rodovia Raposo Tavares, em São Paulo.

"Trânsito parado e o velho golpe de sempre. Eu vi o sujeito se aproximado do me carro. Ele com uma pedra. Eu tentei colocar a minha mão para segurar o vidro. O resultado: cortei a mão a saiu um pouco de sangue. Ele queria levar o meu celular, é, houve um pequeno entrevero [briga], ele não levou o celular. É claro que eu estou super assustado, estou super chateado. O vidro, é claro que a gente conserta, tá cheio de caco aqui", relatou ele.

Logo após o susto, o âncora ainda conseguiu ajuda. Um frentista limpou o banco do carro, após parar em um posto de gasolina e um funcionário de um lava jato abriu a porta do estabelecimento só para aspirar o veículo.

"Vamos continuar nos importando com os outros. O cara do lava jato não tinha obrigação nenhuma. O susto foi grande. Eu tô mais tranquilo agora lembrando que a gente pode contar com as pessoas… a criminalidade existe, mas os bons são muito mais ativos", encerrou ele.