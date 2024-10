“Anel de fogo“: eclipse solar anular poderá ser visto no Brasil nesta quarta

O eclipse solar anular é quando a Lua também se posiciona entre a Terra e o Sol - Foto: FELIPE TRUEBA | AFP

Nesta quarta-feira, 2, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil poderão observar um eclipse anular no final da tarde, próximo ao pôr do sol.

Embora o eclipse não seja total no Brasil, o fenômeno poderá ser visto de forma parcial nas partes sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste, assim como em toda a região Sul.

O eclipse solar anular é quando a Lua também se posiciona entre a Terra e o Sol, mas por estar mais distante do nosso planeta, ela bloqueia a maior parte da luz solar, sem cobrir o astro por completo, criando o famoso "anel de fogo".



De acordo com o Observatório Nacional, os interessados em observar o eclipse precisam escolher um local com uma visão clara e desobstruída em direção ao oeste, pois o eclipse ocorrerá próximo ao pôr do sol. O horário exato do fenômeno varia de acordo com a localização.