Anomalia nos polos do planeta 'cozinhará' o Brasil? Entenda cenário

As instabilidades no chamado vórtice polar sul colocaram cientistas em situação de alerta. O vórtice polar é massiva corrente de ar frio que circula em torno dos polos. Anomalia neste tipo de sistema pode causar situações climáticas extremas.

No Hemisfério Sul, a movimentação dessas correntes nas últimas semanas chamaram a atenção de cientistas. O fenômeno, que sempre apresentou certa estabilidade, começou a apresentar sinais de desordem, instabilidade e aumento de temperatura na estratosfera, a segunda camada da atmosfera.

O vórtice polar sul é formado pela grande massa de ar frio que circula sobre a região do Polo Sul. Ele é essencial para o equilíbrio das temperaturas e dos padrões climáticos no Hemisfério Sul.



Motivo de alerta

Nas últimas semanas, cientistas que fazem parte dos principais serviços meteorológicos do mundo, a exemplo do neozelandês (NIWA), notaram que o fenômeno tem perdido força, perdido velocidade e aquecido na estratosfera.

Como resultado, existe a possibilidade de alterações climáticas em locais como Nova Zelândia, Austrália e América do Sul.

Em cenário de colapso no vórtice polar sul, a direção das correntes de ar frio pode mudar drasticamente. Com isso, as correntes iriam para sentidos contrários do habitual, gerando ondas de calor intensas e secas prolongadas no Brasil.

A estimativa dos especialistas é de que as temperaturas possam alcançar mais de 47º C, podendo durar de 2 a 5 meses.

Ainda no Brasil, a anomalia nos polos pode causar tempestades severas, ressacas volumosas, tempestades de raios.