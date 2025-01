Anvisa estuda aumentar exigências para a compra de Ozempic

Esses remédios são classificados como tarja vermelha - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estuda aumentar exigências para a compra de Ozempic, incluindo o medicamento usado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, na mesma categoria dos antibióticos. Hoje, esses remédios são classificados como tarja vermelha, exigindo prescrição médica, mas são comprados facilmente sem receita.

A proposta da Anvisa, que deve ser avaliada pela diretoria colegiada no início de 2025, é que esses medicamentos continuem como tarja vermelha, mas com cópia da receita retida na farmácia, com validade de 90 dias. Ao todo há 11 medicamentos dessa classe terapêutica registrados pela agência reguladora brasileira, sendo três para obesidade e oito para diabetes.

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), e as sociedades médicas de diabetes e de endocrinologia divulgaram uma carta aberta nesta quarta-feira, 18, em que apoiam a proposta da Anvisa de retenção da receita como medida para o uso racional e seguro da medicação.

Segundo as entidades, devido ao aumento da procura do remédio sem receita médica para fins estéticos, embora seguros, esses medicamentos precisam de envio médico.