Aplicativo Caixa Tem apresenta instabilidade no 1º dia de pagamento do Bolsa Família

Erro do aplicativo Caixa Tem

Durante o primeiro dia do pagamento do Bolsa Família, o aplicativo responsável pelas transações, o 'Caixa Tem' apresentou uma instabilidade na manhã desta segunda-feira, 16, deixando diversos usuários irritados com a situação.

Dentre os diversos problemas apresentados, a falha em realizar transações e entrar no aplicativo se destacam.

até agora o caixa tem não devolveu meu dinheiro

agora além de sem dinheiro eu não consigo nem entrar no aplicativo 🤡 — Mika (@gezemikaelaa) June 16, 2025

Entenda o Erro

Usuários do aplicativo reclamam de uma instabilidade em relação ao serviço como um todo. Nas redes sociais, pessoas reclamam de não conseguir entrar no app, com a seguinte mensagem sendo exibida:

"Ops! Não conseguimos te atender agora, tente novamente em alguns minutos!"

Erro do aplicativo Caixa Tem | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo o site especialista em mal funcionamento em assuntos digitais, o “Downdetector”, o aplicativo da “Caixa Tem” apresentou um pico de 227 problemas reportados.

Até o momento, a Caixa não se pronunciou sobre o motivo da queda ou previsão de volta.

Principais problemas notificados

Ainda de acordo com o Downdetector os principais problemas relatados pelos usuários foram:

Falhas no PIX;

Falha em login no aplicativo;

Falha no pagamento das contas.]

Usuários reclamam que dinheiro foi retirado da conta

Alguns usuários do aplicativo apontam que tiveram uma quantia retirada da conta, por conta de transferências, e ainda não tiveram o dinheiro devolvido.

@Caixa devolve meu dinheiro!! Fiz pix e o dinheiro não voltou pra conta e nem aparece no extrato. E não chegou no destinatário!!!!! — jovem idosa com 20 anos (@4nsyd) June 16, 2025

@Caixa infelizmente vou ter que processar vocês, meu pis pasep estava disponível fiz o pix e não entrou pra minha conta de destino, tenho contas a pagar e o dinheiro não entrou e nem foi estornado, aguarde que outros usuários iram processar você, ñ irei arcar com esse prejuízo — Joezada (@joev1017) June 16, 2025

Primeiro dia de pagamento do Bolsa Família

Nesta segunda-feira,16, são pagos os beneficiários do NIS (Número de Identificação dos Beneficiários), com final 1, os pagamentos seguem até o dia 30.

Neste mês, 20,49 milhões de famílias no mês são contempladas pelo programa de transferência de renda do Governo Federal. O valor médio do pagamento é de R$666, de acordo com o Governo Federal.

Outros problemas em bancos

Neste domingo, 15, o aplicativo do Banco do Brasil também apresentou falhas durante o dia, tendo um pico de reclamações de 3 mil queixas por volta das 9h da manhã.

Alguns problemas relatados são similares aos que acontecem com a Caixa, como falha em transferências e erro ao abrir o app.