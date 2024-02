Após 81 dias, auditores da Receita entram em acordo e põem fim a greve | A TARDE

Os auditores-fiscais da Receita Federal aceitaram a proposta recente feita pelo governo federal de atendimento aos pleitos da categoria e deram fim à greve geral. A paralisação durou 81 dias, iniciada no dia 20 de novembro.

“Consideramos que a proposta feita pelo Ministério da Fazenda foi razoável, embora não atenda a todos os pleitos da categoria, está condizente com o cenário fiscal do país”, afirmou o presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), Isac Falcão.

Os auditores-fiscais reivindicavam o cumprimento de um acordo firmado com o governo federal em 2016, que autoriza o pagamento do bônus de eficiência. Em junho do ano passado, a lei em questão foi regulamentada, mas os pagamentos ainda não começaram a ser feitos.

Os serviços serão normalizados a partir desta sexta-feira, 9, mas o estado de mobilização será mantido até a assinatura do decreto, que deve ocorrer em até 15 dias úteis.

No início de 2024, os auditores-fiscais fizeram operação-padrão em pelo menos dez aeroportos em todo o país, incluindo Guarulhos, Brasília, Galeão, Confins, Viracopos, Recife e Porto Alegre, afetando liberação de cargas e trânsito de passageiros.

Na semana passada, a greve afetou a análise de cargas nas alfândegas também em portos e pontos de fronteira. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) também foi impactado.