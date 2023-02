Após caso de vaca louca, Brasil suspende exportações para a China

Após a confirmação de um caso de vaca louca no Pará, o Ministério da Agricultura suspendeu exportações de carne para a China, principal consumidor. A suspensão faz parte do protocolo sanitário e foi iniciada nesta quinta-feira, 23. No entanto, de acordo com a pasta, "o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento do comércio da carne brasileira".

O Ministério da Agricultura informou ainda que o animal infectado foi abatido e incinerado. “Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne”, afirmou o ministro Carlos Fávaro na nota divulgada pela pasta.

Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informou que se trata de um caso atípico da doença. Essa variante surge espontaneamente na natureza e, por isso, não há risco de disseminação no rebanho ou possa ser passado para humanos.

"A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informa que foi positivo o resultado do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina numa pequena localidade do sudeste do Estado. A sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano", afirma o órgão em nota divulgada após a confirmação do caso.

As ocorrências mais recentes de doença da vaca louca no Brasil foram registrados em 2021, em frigoríficos de Belo Horizonte (MG) e de Nova Canaã do Norte (MT). Na época, a China, maior importadora de carnes brasileiras suspendeu a compra de produtos que tinham o Brasil como origem.