Após eleição, caminhoneiros bloqueiam rodovias em 11 estados do Brasil

Desde as primeiras horas desta segunda-feira, 31, caminhoneiros fecham rodovias em 11 estados do país, em protesto pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais deste domingo, 30.

Os bloqueios são realizados no estado do Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Bahia, com manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato derrotado que tentava reeleição. Em diversos pontos, manifestantes vestidos com roupas em verde e amarelo pedem intervenção militar.

Na Bahia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), caminhoneiros fizeram protesto na noite deste domingo, 30, logo após resultado do segundo turno das eleições, na BR-020, em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste. Os manifestantes bloquearam a rodovia e colocaram fogo em pneus. A via foi liberada na madrugada desta segunda, por volta das 2h30.

Em imagens que circulam nas redes sociais, uma manifestante que não foi identificada afirmou que "entregar o Brasil para Lula é o mesmo que morrer".

"[A] manifestação [é] contra o resultado da eleição corrupta, cheia de problemas, cheia de confusão. Nós não queremos ser invadidos pelo comunismo, queremos o melhor para o Brasil. Vamos lutar pelo nosso país. Vamos continuar produzindo grãos, comida para o povo e não queremos o comunismo", disse a mulher.

Em Minas Gerais, na BR-040, entre Juiz de Fora e Brasília, um ponto de bloqueio foi confirmado na altura do município de Ribeirão das Neves “por motivos políticos”. O protesto, entretanto, durou pelo menos uma hora e a via já foi liberada.

Nos vídeos que circulam nas redes, caminhoneiros afirmam fazer uma mobilização para bloquear as rodovias do país contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Em alguns materiais, os manifestantes pedem intervenção militar. A PRF do Paraná confirmou que há pontos de paralisação em algumas estradas.

No estado do Mato Grosso, a concessionária da BR-163 confirmou quatro pontos de interdição na rodovia. Em Santa Catarina, a PRF confirmou que negocia “de forma pacífica” a liberação de 18 pontos de bloqueio, incluindo as rodovias BR-101, BR-116, BR-153, BR-280 e BR-470. Em Goiás, pontos foram registrados em Anápolis, Itumbiara, Luziânia, Cristalina e Jataí.

No Rio Grande do Sul pelo menos 10 rodovias seguem bloqueadas.

Já no estado de Santa Catarina, 18 trechos de rodovias registraram pontos de interdição. Manifestantes também fecharam os dois sentidos da Via Dutra, a principal ligação rodoviária entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, bem como a Rodovia dos Imigrantes, também no estado paulista.