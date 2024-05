Após fortes chuvas, Lula diz que vai visitar o Sul nesta quinta | A TARDE

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, o presidente Lula (PT), afirmou que vai pessoalmente ao estado para verificar a situação e o “trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado”.

Em vídeo sobre conversa com o governador do Rio Grande do Sul (PSDB-RS) Eduardo Leite, o presidente disse que há oito helicópteros da Força Aérea Brasileira à disposição para ir ao Sul, mas não conseguem levantar voo por causa das condições meteorológicas.

Em conversa, Lula ainda afirmou que serão enviados quantos militares forem necessários para ajudar. Subiu para 10 o número de mortos por causa dos temporais que atingem o estado desde segunda-feira, 29. Mais 100 cidades registraram transtornos, como inundações, queda de barreiras e deslizamentos de terra.

De acordo com a Defesa Civil, até o fim da manhã desta quarta, havia 21 pessoas desaparecidas. As regiões mais atingidas são Metropolitana de Porto Alegre, Vales, Central, Serra e Sul.

Nas redes sociais, Eduardo Leite fez um apelo para que os moradores de localidades mais atingidas procurem locais seguros, por causa da dificuldade em “resgatar as pessoas porque a chuva não cessa e isso impede a operação das aeronaves”. As aulas de toda rede estadual foram suspensas nos próximos dois dias, quinta e sexta-feira