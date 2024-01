Após homem cair no mar, cruzeiro de Réveillon volta a programação | A TARDE

Após o cancelamento do show de Alexandre Pires no navio Precioza, depois de um passageiro cair no mar na madrugada desse sábado 30, os shows de famosos e festas que estavam previstos no cronograma do cruzeiro voltaram a acontecer. O navio é o mesmo usado para o evento Ney Em Alto Mar.

Menos de 24 horas depois, a programação do navio, que conta com shows de Ana Castela, Xande de Pilares, Durval Lelis e Wesley Safadão, foi retomada. A Guarda Costeira autorizou a embarcação a seguir viagem rumo ao Rio de Janeiro, onde será a Virada do Ano.

De acordo com o jornalista Luiz Bacci, testemunhas contaram que, por volta de 0h30 deste sábado ,30, um casal estava discutindo violentamente na varanda de uma das cabines do transatlântico luxuoso, quando o passageiro caiu.

As equipes do cruzeiro, que levava 4.300 turistas para acompanhar a passagem de ano na costa do Rio de Janeiro, agiram rapidamente, mas o homem não foi localizado nas primeiras horas.

Assim que souberam do acidente, os funcionários do navio soaram três apitos longos, que significam “homem ao mar”. Nesse momento, Alexandre Pires se apresentava e foi surpreendido com a ordem de parar para que o som não atrapalhasse as buscas.