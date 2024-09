Após matar mulher e caseiro, homem é morto por ex-sogro a pauladas

Caso aconteceu na fazenda onde ela morava com os pais na zona rural de Varzelândia, em Minas Gerais - Foto: Reprodução/ Inter TV

Após matar a tiros a sua ex-mulher e o caseiro da fazenda onde ela morava com os pais na zona rural de Varzelândia, em Minas Gerais, um homem foi morto a pauladas pelo ex-sogro. O caso aconteceu neste sábado, 15.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, agentes foram acionados para o local por volta das 10h. Na residência, encontraram o corpo do caseiro, que tinha 45 anos, já sem vida e com marcas de tiros na entrada na fazenda. Na casa, a mulher, que tinha 33 anos, também foi encontrada com ferimentos de bala na cozinha.

De acordo com a mãe da mulher, que presenciou todo o ocorrido, o responsável pelos disparos foi seu ex-genro. Na ocasião, ele chegou sozinho à fazenda para uma conversa com a família da ex-esposa, que residia atualmente com os pais. O ex-casal estaria passando por um processo de separação.

De acordo com o relato, em um momento da conversa, os pais da vítima saíram da casa e deixaram a filha sozinha com o ex-marido. Pouco tempo depois, escutaram os barulhos dos tiros.

Leia mais

>> Vídeo: suspeitos rendem e roubam motorista por aplicativo em Salvador

>> Reconhecimento Facial ajuda a prender homicida em Salvador

Depois de ter disparado diversas vezes contra a ex-mulher, o assassino ainda tentou ferir duas meninas, ambas de 9 anos de idade, que teriam fugido. O caseiro da fazenda entrou em luta corporal com o suspeito, e durante a briga, foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.



Os pais da vítima, após conseguirem entrar na casa, também entraram em luta corporal com o suspeito. O ex-sogro teria então desferido vários golpes com um pedaço de madeira contra o homem, que não resistiu e também morreu no local.

Durante a briga, o ex-sogro chegou a ser ferido na cabeça pelo ex-genro. O idoso fugiu do local do crime para uma área de mata. Um helicóptero chegou a ser acionado para localizá-lo mas, até o momento, ele permanece foragido.

A vítima do assassino chegou a ser socorrida por um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital de Varzelândia, mas morreu na unidade. Já a mãe dela, após o episódio, passou mal e também precisou de atendimento médico, sendo encaminhada para a mesma unidade sob escolta policial. Posteriormente, ela foi liberada.

A perícia localizou cerca de R$ 5 mil nos bolsos do suspeito morto. O dinheiro pertencia à família da ex-mulher e foi devolvido pelas autoridades. Além disso, mais seis munições também foram encontradas com ele. Já a arma utilizada no crime foi localizada ao lado do corpo.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os três corpos foram todos encaminhados ao Posto Médico-Legal para serem submetidos a perícia.

O caso foi registrado na Delegado Regional de Januária, onde as autoridades seguem com as investigações.