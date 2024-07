Após polêmica, Justiça ordena volta de ‘O Menino Marrom' em escolas

- Foto: Reprodução

A Justiça de Minas Gerais determinou que a Secretaria de Educação da cidade de Conselheiro Lafaiete retome o uso do livro “O Menino Marrom”, do cartunista e autor Ziraldo, nas turmas do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Os trabalhos com a obra de Ziraldo haviam sido suspensos pela Secretaria Municipal de Educação após reclamação de um grupo de pais. Ainda cabe recurso contra a decisão.

Para o juiz Espagner Wallyssen, da 1ª Vara Cível de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, a suspensão do uso do livro configura ato de censura, além de violar a liberdade de cátedra dos professores municipais.



Na decisão, o juiz escreveu que “mostra-se inadequada a suspensão de livro que retrata o racismo de maneira pertinente, pois, ao assim proceder, a Administração Pública está tolhendo dos estudantes ensinamentos importantes para o seu desenvolvimento como cidadãos de uma sociedade diversa e plural”.



O livro, publicado em 1986, conta a história de dois garotos, o menino marrom, um jovem negro, e o menino cor-de-rosa, que é branco, tentando entender por que eles são chamados de preto e de branco, e se isso faz alguma diferença.



Pais de alunos do município de Conselheiro Lafaiete consideraram violenta uma passagem do livro em que os garotos fazem referência a um pacto de sangue, que não acontece. "Um deles foi até a cozinha buscar uma faca de ponta para furar os pulsos e misturar o sangue dos amigos eternos", diz o livro.



Em outra cena questionada pelos pais, o menino marrom diz para o amigo que quer que uma senhora seja atropelada, após ela não aceitar sua ajuda para atravessar a rua.



Na ocasião da suspensão do uso do livro, a Secretaria de Educação de Conselheiro Lafaiete, através de nota postada nas redes sociais, lamentou as interpretações dúbias acerca do livro, e disse que optou pela suspensão temporária dos trabalhos realizados sobre o livro para uma readequação da abordagem pedagógica de seu uso nas escolas, para evitar interpretações equivocadas.



O juiz Espagner Wallyssen destacou em sua decisão, contudo, que “a mera pressão exercida por supostos pais de alunos em relação a conteúdos educacionais veiculados para os estudantes não deve ser motivação idônea para que a Administração Pública, em detrimento do direito da educação, e em contrariedade a especialistas da área, censure, em contrariedade ao texto constitucional”.



A editora Melhoramentos, que publica as obras de Ziraldo, reforçou seu objetivo em promover a cultura por meio da educação e do entretenimento. "Ziraldo é um dos autores infantojuvenis de maior expressividade na cultura brasileira. Sua capacidade de equilibrar humor, sensibilidade e temas relevantes como diversidade e inclusão, o destacaram como um mestre na arte de contar histórias", diz a editora.