Após primeiro caso na Bahia, país soma 30 registros de gripe aviária

Na tarde desta quinta-feira, 8, um dia após a Bahia registrar o primeiro caso de gripe aviária, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou que foram identificados cinco novos casos de influenza aviária altamente patogênica (IAAP, vírus H5N1), em aves silvestres no Brasil. Com esses registros, o país totaliza 30 casos. Até o momento, não há confirmação de infecções em humanos no Brasil.

O ministério informou que estão em andamento outras seis investigações, com coleta de amostras, mas ainda não há resultados laboratoriais conclusivos.

Segundo o site criado pelo Mapa para o acompanhamento de focos do vírus, a suspeita da doença pode ser descartada com base na avaliação clínico-epidemiológica realizada pelo médico veterinário oficial. Dessa forma, encerra-se a investigação sem a necessidade de coleta de amostras para diagnóstico laboratorial.

O governo federal assegura que o Brasil permanece livre de influenza aviária em sua criação comercial e mantém o status de país livre dessa doença reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Isso permite a exportação segura de produtos avícolas para consumo.

O Ministério continua orientando a população a não recolher aves doentes ou mortas e a acionar o serviço veterinário mais próximo para evitar a disseminação da doença.