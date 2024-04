Após reprimenda a Lula, Netanyahu convidou Bolsonaro para ir a Israel | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convidado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para visitar Israel uma semana após o atual presidente, Lula (PT), ter sido declarado 'persona non grata'.

O convite, enviado por carta, foi assinado em 26 de fevereiro de 2024. Lula foi declarado 'persona non grata' em 19 de fevereiro após o petista comparar as ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra.

Netanyahu agradeceu o "apoio inabalável [de Bolsonaro] a Israel em arenas internacionais", e acrescentou: "Durante o seu mandato como Presidente do Brasil, as relações entre nossos dois países atingiram novos patamares. Guardo lembranças muito queridas da minha viagem ao Brasil e gostei muito de me encontrar com você."

O convite foi feito após Bolsonaro pedir a devolução do passaporte, retido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em 9 de fevereiro. Em 25 de fevereiro, Bolsonaro participou de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, onde exibiu a bandeira de Israel.