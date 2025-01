Apostadores denunciam Caixa: cobrou mas não emitiu os bilhetes

Mega da virada vai pagar mais e R$ 600 milhões - Foto: Joedson Alves Agência Brasil

Vários apostadores usaram as redes sociais e plataformas de reclamação de produtos e serviços para denunciar problemas nas apostas da Mega da Virada 2024. O horário para realizar apostas para o concurso especial terminou às 18h desta terça, duas horas antes do sorteio, previsto para as 20h, com prêmio recorde de R$ 600 milhões.

Os apostadores relatam que fizeram as apostas pelo site, aplicativo ou pelo internet banking da Caixa, mas o bilhete de aposta não foi emitido. Em alguns casos, os jogadores relatam terem sido cobrados, mesmo sem o recibo de confirmação do jogo.

Alguns clientes da Caixa postaram o extrato comprovando o débito das apostas:

| Foto: Reprodução | Redes sociais

O site das Loterias Caixa, que permite apostas online nos jogos na Caixa Econômica Federal, apresentou fila de espera nesta terça-feira para clientes acessam a plataforma. Às 14h, o tempo estimado para acessar o site e realizar apostas era de mais de duas horas.