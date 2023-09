Apresentadora do SBT tem crise de choro ao vivo durante jornal; veja

A apresentadora Márcia Dantas, do SBT Brasil, se emocionou após a exibição de uma matéria durante o telejornal de segunda-feira,4. Ela perdeu o controle e não conseguiu falar a próxima notícia que seria veiculada no programa.

A emoção aconteceu durante uma reportagem feita por Sérgio Utsch, de Luanda, na Angola, onde o repórter contou histórias de crianças abandonadas pelos pais em nome da fé. Ao final da reportagem, quem assistia ao Jornal se deparou com imagens do estúdio onde já era possível notar o clima de comoção. José Luiz Filho respirou fundo e deu continuidade ao programa.

Reportagem em Luanda Reprodução | Redes Sociais

“Quarenta e quatro municípios gaúchos… Perdão, Zé! Mas eu me emocionei muito com a reportagem”, disse Márcia Dantas. José Luiz se solidarizou com a amiga e assumiu: “Então eu faço aqui, pode deixar”.

Logo em seguida a jornalista usou as suas redes sociais para falar sobre a situação. “Hoje eu quase não consegui terminar o jornal depois que eu vi uma reportagem do nosso colega sobre crianças angolanas que são abandonadas e abusadas psicologicamente. E sofrem violência das famílias, acusadas de feitiçaria. Foi muito difícil ver. Ainda bem que estava no fim [do telejornal]. Me julguem por não ter conseguido segurar a emoção. Não consegui, foi muito forte, foi muito pesado”, disse a jornalista.