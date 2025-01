'Aquaman do Guarujá' tem gastroenterite após mergulho no mar

- Foto: Divulgação

Gabriel Meira Pinto de Souza, de 45 anos, conhecido como o “Aquaman do Guarujá”, passou por um mal-estar durante as festas de fim de ano após realizar uma campanha fotográfica no mar. Ele, que trabalha como cosplay do famoso personagem em eventos há três anos, relatou sintomas semelhantes a uma virose, como desconforto estomacal e vômitos. Apesar disso, Gabriel não precisou de atendimento médico e afirmou que já está recuperado.

“Foi apenas um desconforto estomacal, provavelmente relacionado à alimentação. Não precisei tomar medicamentos e já estou bem”, explicou.

Mesmo após o episódio, o “Aquaman do Guarujá” aproveitou para enviar uma mensagem de conscientização à população, pedindo mais cuidado com o meio ambiente e a preservação das praias. “Meus amigos do mar pedem socorro. Vamos nos unir com o povo da superfície para cuidar melhor do nosso planeta. Todos juntos por um ambiente mais saudável e melhor de se viver”, declarou em entrevista à CNN.

Surto de virose no litoral paulista

O episódio de Gabriel ocorre em um momento em que várias cidades do litoral paulista, como Guarujá e Praia Grande, enfrentam um aumento de casos de doenças gastrointestinais. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu alertas para a população adotar cuidados básicos de higiene e alimentação, como reforçar a higienização das mãos, consumir apenas alimentos bem cozidos e garantir que a água seja de fontes confiáveis.

Segundo Alessandra Lucchesi, diretora da Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria, a limpeza das mãos antes de manipular ou consumir alimentos é uma das principais formas de prevenção. Ela também destacou a importância de evitar banhos em praias impróprias, especialmente 24 horas após chuvas, devido ao risco de contaminação por resíduos que podem ser levados ao mar.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) monitora regularmente a qualidade das águas. Das 175 praias analisadas no estado, 38 foram classificadas como impróprias para banho. Para ajudar os banhistas, as praias sinalizam com bandeiras: vermelho indica risco e proibição para banho.

Sabesp nega relação com o surto

Diante do aumento dos casos de gastroenterite, a Sabesp esclareceu que não há relação entre o surto e sua operação no litoral. “Os sistemas de água e esgoto da Baixada Santista estão funcionando normalmente e são monitorados 24 horas por dia. Não identificamos nenhum problema em nossa rede que pudesse ter afetado as praias do Guarujá ou de qualquer outra cidade do litoral paulista”, informou em nota.