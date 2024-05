Argentina oferece militares, helicópteros e equipe de saúde ao RS | A TARDE

O Ministério das Relações Exteriores e do Comércio Internacional da Argentina anunciou nesta segunda-feira, 6, o apoio ao Rio Grande do Sul, com a disposição de 20 militares e cães da Polícia Federal do país, um avião para transporte de pessoas e cargas e três helicópteros para transferência e evacuação para ajudar no resgate das vítimas das fortes enchentes que atingem o estado desde a semana passada.

Além disso, o país argentino está oferecendo especialistas em logística da Comissão dos Capacetes Brancos; Equipe de saúde móvel com pessoal de saúde; Mergulhadores táticos da Marinha Argentina; Unidades de engenharia com barcos; duas estações de purificação de água e caixas de pastilhas de purificação de água.

Apesar de distante ideologicamente do presidente Lula (PT), o governo de Javier Milei mostrou solidariedade diante da situação que afeta milhares de gaúchos.

“A República Argentina reitera sua solidariedade ao Governo e ao povo da República Federativa do Brasil diante das trágicas consequências causadas pelas enchentes que atingem o Estado do Rio Grande do Sul”, disse o governo em nota.

