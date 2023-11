Arma usada em atentado era de pai do atirador e estava legalizada | A TARDE

A arma utilizada pelo estudante de 15 anos, no ataque à Escola Estadual de Sapopemba, em São Paulo, pertencia ao pai do atirador e estava legalizada. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira, 23.

De acordo com a polícia, a arma era um revólver calibre 38 e foi utilizada para atacar os colegas. Na ação criminosa, uma aluna morreu e outros três estudantes ficaram feridos, sendo que dois foram baleados e um se cortou com vidro na tentativa de fugir do atentado.

Informações preliminares apontam que o suspeito já havia feito registro de ocorrência no dia 24 de abril deste ano, alegando ter sofrido agressões e ameaças de outros alunos.

Por meio de nota, o governo de São Paulo disse que "a prioridade nesse momento é o atendimento às vítimas e o apoio psicológico aos alunos, profissionais de educação e familiares".