Árvore de Natal pega fogo 2 dias depois de ser inaugurada

O fogo foi contido e apenas uma parte externa da árvore foi atingida - Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu a árvore de Natal que fica no meio da Praça do Palácio Rio Branco, na capital do Acre, dois dias após a inauguração das luzes natalinas, na madrugada desta terça-feira, 17. Apesar da situação, não houve feridos.

O incêndio ocorreu horas após a Cantata de Natal, na noite desta segunda, 16, que reuniu centenas de pessoas para acompanhar a apresentação dos alunos da Escola de Música do Acre (Emac). O evento, que era para ter acontecido no domingo, 15, precisou ser remarcado por conta da forte chuva.

O fogo foi contido e apenas uma parte externa da árvore foi atingida. O atendimento foi feito pelo 1º Batalhão dos Bombeiros, que fica próximo ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que tenha ocorrido um curto-circuito ao desligar a árvore, já que o incêndio aconteceu na madrugada. Segundo a corporação, a parte queimada foi o revestimento verde que fica por fora, que é um material semelhante a plástico.

As luzes de Natal seguem para visitação até 6 de janeiro, com a colaboração de diversas secretarias do governo. Uma dessas parcerias é com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), que ficou responsável por todas as atividades lúdicas para o público, que ocorrerão entre os dias 20 a 23 de dezembro.