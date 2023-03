Assassinatos caem 1% no Brasil em 2022

O número de mortes violentas no Brasil caiu 1% em 2022 na comparação com 2021, segundo índice nacional de homicídios do portal G1.

Com base nos dados oficiais dos 26 estados do país e do Distrito Federal, o levantamento leva em conta números absolutos e o número absoluto de homicídios dividido por cem mil habitantes.

Em 2022, foram registradas 40,8 mil mortes violentas em todo o Brasil, ante 41,2 mil mortes violentas em 2021. No entanto, 14 das 27 unidades federativas tiveram aumento no número de mortes violentas e o quarto trimestre registrou aumento de 6,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.