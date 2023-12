Assista: pastor e cantora gospel sofrem grave acidente de carro | A TARDE

Um grave acidente de carro envolvendo o pastor Carlos Júnior, a cantora Sulamita Alves e o esposo dela, Ricardo Henrique, aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira, 15. O trio voltava de um compromisso religioso no Mato Grosso quando tudo aconteceu. O veículo capotou e saiu da pista, indo parar no acostamento.

Assista: pastor e cantora gospel sofrem grave acidente de carro Reprodução

De acordo com o pastor Carlos, que postou um vídeo para mostrar o acidente e testemunhar o “livramento”, apenas o marido de Sulamita teve ferimentos graves. As imagens revelam que a polícia já está no local e que ninguém ficou preso nas ferragens do automóvel.



“Continuo mostrando o livramento que a gente acabou de receber da parte de Deus, um acidente gravíssimo com o nosso carro aqui em Mato Grosso, mas Deus foi bom. Infelizmente, o único que está muito machucado é o Ricardo, o esposo da Sulamita”, informou o pastor.