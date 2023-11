Ataque a tiros em escola deixa uma estudante morta e três feridos | A TARDE

Uma estudante morreu e outras três pessoas ficaram feridas durante um atentado, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, na Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Ela foi baleada na cabeça.

De acordo com nota do Governo do Estado de São Paulo, outros três alunos foram atingidos e não correm risco de morte. Todos os atingidos foram encaminhados ao Hospital Geral de Sapopemba.

Informações preliminares apontam que, entre os quatro estudantes baleados, a vítima foi ferida na cabeça, enquanto outras duas foram atingidas no tórax e na clavícula. O quarto aluno machucou a mão em vidro ao fugir do ataque..

O crime foi cometido por um jovem de 15 anos do 1º ano do ensino médio, que utiliza o uniforme da escola. Ele foi detido pela polícia e a arma utilizada no crime foi apreendida.

Por meio de nota, a gestão estadual seguiu dizendo que lamenta o ocorrido e afirmou também que a prioridade é prestar atendimento aos familiares das vítimas.

"O governo de SP lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira, 23, na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares", completou.