Ataque de pitbull mata idoso no Rio de Janeiro | A TARDE

Um idoso de 77 anos morreu após o ataque de um cão da raça pitbull no último sábado, 11, no município de Natividade (RJ). A vítima, identificada como Jamiro Coelho Ferreira, trabalhava em uma propriedade onde estava empregado havia apenas uma semana.

Após o ataque, Jamiro foi encaminhado para o posto médico municipal de Raposo, distrito de Itaperuna. Do local, ele foi transferido para o Hospital São José do Avaí, onde passou por cirurgia, mas não resistiu. O enterro aconteceu na manhã de segunda-feira, 13, no Cemitério Municipal de Natividade, no bairro Liberdade.

A Polícia Civil registrou o caso como fato atípico, uma vez que o animal não saiu da propriedade onde ocorreu o ataque. Portanto, não foi um crime. No entanto, vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima gravemente ferida, com o rosto e braços dilacerados. As orelhas da vítima foram arrancadas com a violência do ataque, e suas roupas ficaram rasgadas.

Segundo relato de uma testemunha, uma das funções de Jamiro era alimentar o cão, criado desde filhote na propriedade. Como geralmente ocorre com cães da raça pitbull, o animal sempre apresentou um perfil dócil, sem relatos anteriores de reações violentas.

Este é o segundo episódio de ataque de um cão da raça pitbull no estado do Rio em pouco mais de um mês.

