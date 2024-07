Atendente orientada a prender cabelo 'black power' é indenizada

- Foto: Arquivo / Agência Brasil

Uma atendente de drogaria que foi orientada por gerente a prender os cabelos "black power" para não assustar os clientes será idenizada. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Para a Justiça, a trabalhadora de Divinópolis foi vítima de conduta ofensiva e discriminatória, de cunho racista.

Decisão da primeira instância já tinha condenado a farmácia. E após recurso da empresa, a sentença foi confirmada. A ex-empregada deverá receber R$ 5 mil por danos morais.

No processo, uma testemunha confirmou as palavras utilizadas pela gerente. Ainda segundo os relatos colhidos, o RH da rede de farmácias teve conhecimento do fato, após comunicação feita pelos farmacêuticos, mas a gerente não se retratou.

"Pouco importa, aqui, que o uso de cabelos presos fosse uma regra na empresa, uma vez que não foi esse o motivo apresentado à autora, mas a degradante alegação de que ela iria ‘assustar’ os clientes, caso permanecesse com os cabelos soltos no estilo ‘black power’. Tal alegação, além de ofensiva e discriminatória, tem cunho nitidamente racista, não podendo, de forma alguma, ser respaldada por esta Justiça do Trabalho", destacou a relatora, desembargadora Jaqueline Monteiro de Lima, no voto.