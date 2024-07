Ativista e influenciadora Marina Mamede morre em Minas Gerais

Marina Mamede era streamer e ativista política - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ativista política e influenciadora digital Marina Mamede morreu neste sábado, 6, aos 34 anos, em Ouro Preto, região central do estado de Minas Gerais. A causa da morte não foi revelada. Ela deixa três filhos.

Políticos mineiros postaram mensagens de pesar nas redes sociais. O deputado André Janones (Avante-MG), através de sua conta no "X", lamentou o ocorrido.

“Recebi com muita tristeza a notícia da partida da Marina Mamede que foi covardemente perseguida por suas posições políticas. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família”, lamentou.

Marina era seguida por mais de 38 mil pessoas no Instagram e tinha atuação constante nas redes sociaos. Ela se tornou conhecida por defender as pautas sociais da esquerda e colaborar com a campanha de Lula (PT) ainda candidato a presidência da república em 2022.

Nas redes sociais deputado federal Padre João (PT-MG) disse ter recebido o fato "com grande tristeza a notícia do falecimento de Marina Mamede". "Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento difícil. Marina deixará saudades e um legado de dedicação e luta", publicou o político.

Marina Mamede se tornou um dos assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter. Muitos internautas lamentaram o ocorrido, enquanto outros postavam mensagens de caráter ofensivo.