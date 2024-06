Ator e influenciadora são presos por desviar Pix de doações ao RS

Ambos tinham 50 anos e mantinham relacionamento - Foto: Reprodução

Um ator e uma influenciadora foram presos em Fortaleza (CE), nesta quinta-feira, 13, por suspeita de desviar doações destinadas às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. As informações são do G1.

José Aldanísio e Regina Jorge teriam criado 235 chaves Pix distintas para fraudar campanhas de arrecadação de donativos.

"Esse casal se utilizava de documentos falsos em nome de um casal verdadeiro aqui do Ceará, tem um casal de idosos aqui de Fortaleza também. Eles pegavam os documentos verdadeiros desse casal e colocavam ali as fotos deles, a partir daí constituíram documento falso e a partir desse documento falso criavam contas em bancos, normalmente bancos digitais e a partir dessas contas bancárias criadas com documentos falsos criavam essas chaves PIX", disse ao g1 o delegado João Vitor Heredia.

José se apresenta como comediante e se define como “recitador, interessado em cinema e TV”. Enquanto Regina afirma ser atriz, apresentadora e influenciadora.

A Polícia Civil informou que o casal alegou que havia praticado os atos por conta de dificuldades financeiras.

"Eles já nos adiantaram, ali no primeiro momento, que estavam em dificuldades financeiras, precisavam de dinheiro. Então algumas coisas que nos inferem que, de fato, eles praticaram esse crime para fins de arrecadar dinheiro", falou o delegado.

Além dos mandados de prisão, os suspeitos também foram presos em flagrante por falsificação de documento, pois durante as buscas na casa do casal os agentes encontraram diversos documentos falsos utilizados para a abertura das contas bancárias utilizados para a prática dos estelionatos virtuais.