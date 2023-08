Ator Sidney Sampaio quebra quarto de hotel e se joga de janela no Rio

O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 4. De acordo com informações da Record TV Rio, ele, que estava alterado, quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela.

Segundo relatos testemunhas, o artista teria começado a danificar objetos do quarto em que estava acomodado por volta das 4h. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros às 7h e até o momento está estável, segundo boletim médico.

Sidney caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel, o que provocou a quebra do suporte com estilhaços de vidro e telha. O incidente causou uma grande confusão no hotel.

Não há informações sobre o que tenha causado o comportamento de Sampaio.

Imagens da câmera de segurança mostram janela quebrada | Foto: Reprodução