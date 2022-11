Auxiliares de Lula articulam para travar indicações de Bolsonaro

Integrantes da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já agem no Congresso para travar a aprovação de nomes indicados por Jair Bolsonaro (PL) para cargos diplomáticos e cargos no judiciário. São pelo menos 16 indicações.

Até o fim do mandato, o Congresso pode analisar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional indicações do atual presidente para as embaixadas da Argentina, Guatemala, Itália, África do Sul e Vietnã. Há também indicações para cargos na Organização das Nações Unidas (ONU).

Jair Bolsonaro também pode indicar 16 desembargadores para TRF’s (Tribunais Regionais Federais). O Senado vai realizar também a sabatina dos dois indicados por Bolsonaro ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), além de uma designação para o TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Auxiliares do presidente eleito dizem que a ideia é atrasar a análise desses nomes até janeiro, quando Lula toma posse.

Para posições diplomáticas, o processo é mais burocrático e por isso garantir a possibilidade de indicação dos nomes seria importante e evitaria a necessidade de eventuais mudanças.