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INCIDENTE

Avião a jato sai da pista e bate em barranco ao pousar em aeroporto

Aeronave envolvida é um Cessna Citation 550, de prefixo PT-WIB

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/03/2026 - 17:17 h

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Imagem ilustrativa da imagem Avião a jato sai da pista e bate em barranco ao pousar em aeroporto
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Um avião a jato saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em São Paulo, na manhã deste domingo, 15. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a concessionária Rede VOA, responsável pela administração do terminal, a aeronave envolvida é um Cessna Citation 550, de prefixo PT-WIB.

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O avião havia decolado do Aeroporto de Bragança Paulista com destino a Jundiaí. Durante o procedimento de pouso, a aeronave ultrapassou os limites da pista e acabou atingindo um barranco localizado próximo ao acesso de veículos de um hangar.

De acordo com a concessionária, o piloto conseguiu sair da aeronave sem dificuldades e não houve registro de feridos.

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Investigação

De acordo com a concessionária, o piloto conseguiu sair da aeronave sem dificuldades e não houve registro de feridos.

O caso será apurado pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos IV, órgão ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, responsável por investigar ocorrências aeronáuticas na região que inclui o estado de São Paulo.

Equipes do aeroporto e do Centro de Controle Operacional também atuaram no atendimento inicial da ocorrência, com apoio dos bombeiros do terminal.

O incidente foi registrado às 9h32. Após a remoção da aeronave e os procedimentos de segurança, a pista voltou a operar normalmente por volta das 12h30.

Imagem ilustrativa da imagem Avião a jato sai da pista e bate em barranco ao pousar em aeroporto
| Foto: Rede VOA/Reprodução

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Tags:

Acidente aéreo Aeroporto avião Jato Executivo

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