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BRASIL

LoL e outros jogos são bloqueados para menores de 18 anos no Brasil

Empresa afirma que medida é resposta a novos requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/03/2026 - 15:28 h

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LoL e outros jogos são bloqueados no Brasil
LoL e outros jogos são bloqueados no Brasil -

Alguns jogos muito conhecidos, como o "League of legends" ("LoL") passaram a ser bloqueados para menores de 18 anos de idade no Brasil a partir da próxima quarta-feira, 18.

A medida se tornou uma resposta à uma resposta aos novos requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conforme aponta a empresa desenvolvedora dos jogos, a Riot.

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Veja outros jogos bloqueados além do “LoL”

  • "Teamfight Tactics"
  • "League of Legends: Wild Rift"
  • "2XKO"
  • "Legends of Runeterra"

A única exceção é o “Valorant”, que vai exigir uma autorização dos pais para que os jogadores com idade entre 12 e 17 anos possam acessar o jogo.

Medidas para maiores de 18 anos

Jogadores que tenham mais de 18 anos de idade vão precisar verificar a idade ao fornecer o CPF, ou número de cartão de pagamento, ou escaneamento de RG ou estimativa facial.

"Continuaremos avaliando esses jogos e seus recursos sob as exigências do ECA e esperamos que eles retornem às suas classificações etárias originais até o início de 2027", afirmou a empresa, em comunicado.

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Entenda as medidas do ECA

A lei nº 15.211, sancionada em setembro de 2025, regulamenta a proteção de menores de idade em ambientes digitais.

No 7º capítulo, sobre jogos eletrônicos, o texto proíbe a existência de “loot boxes” (caixas de recompensas) em jogos acessados por crianças ou adolescentes.

Somado a isso, outra lei, que determinava a moderação nas comunicações entre jogadores menores de idade dentro dos jogo, foi reforçada.

A empresa afirma que as contas de menores de idade bloqueadas em seus games ficam apenas pausadas, e poderão ser acessadas novamente no futuro.

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