BRASIL
LoL e outros jogos são bloqueados para menores de 18 anos no Brasil
Empresa afirma que medida é resposta a novos requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente
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Alguns jogos muito conhecidos, como o "League of legends" ("LoL") passaram a ser bloqueados para menores de 18 anos de idade no Brasil a partir da próxima quarta-feira, 18.
A medida se tornou uma resposta à uma resposta aos novos requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conforme aponta a empresa desenvolvedora dos jogos, a Riot.
Veja outros jogos bloqueados além do “LoL”
- "Teamfight Tactics"
- "League of Legends: Wild Rift"
- "2XKO"
- "Legends of Runeterra"
A única exceção é o “Valorant”, que vai exigir uma autorização dos pais para que os jogadores com idade entre 12 e 17 anos possam acessar o jogo.
Medidas para maiores de 18 anos
Jogadores que tenham mais de 18 anos de idade vão precisar verificar a idade ao fornecer o CPF, ou número de cartão de pagamento, ou escaneamento de RG ou estimativa facial.
"Continuaremos avaliando esses jogos e seus recursos sob as exigências do ECA e esperamos que eles retornem às suas classificações etárias originais até o início de 2027", afirmou a empresa, em comunicado.
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Entenda as medidas do ECA
A lei nº 15.211, sancionada em setembro de 2025, regulamenta a proteção de menores de idade em ambientes digitais.
No 7º capítulo, sobre jogos eletrônicos, o texto proíbe a existência de “loot boxes” (caixas de recompensas) em jogos acessados por crianças ou adolescentes.
Somado a isso, outra lei, que determinava a moderação nas comunicações entre jogadores menores de idade dentro dos jogo, foi reforçada.
A empresa afirma que as contas de menores de idade bloqueadas em seus games ficam apenas pausadas, e poderão ser acessadas novamente no futuro.
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