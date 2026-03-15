BRASIL
Saiba quanto o Padre Fábio de Melo recebeu para casar influencer
Reportagem citou suposta taxa de R$ 300 mil por cerimônias
Por Isabela Cardoso
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O nome do Padre Fábio de Melo voltou a repercutir após a publicação de uma reportagem na edição de março da Revista Piauí. Intitulada “Voto de Riqueza” e escrita pelo jornalista João Batista Jr., a matéria investiga a atuação do religioso em casamentos da elite brasileira.
Segundo a matéria, o religioso teria sido associado à suposta cobrança de R$ 300 mil para celebrar um casamento na elite baiana.
Procurado pela publicação, o sacerdote negou receber qualquer valor por ritos religiosos.
Caso envolvendo casamento de herdeira
Após a repercussão do tema, a coluna Entretê, do portal Terra, investigou se o padre teria sido remunerado para conduzir o casamento da influenciadora Esther Marques com o investidor Adolpho Mello. Ela é filha do CEO da Cimed, João Adibe Marques.
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A cerimônia ocorreu em fevereiro e foi considerada uma das mais luxuosas já realizadas na capital paulista.
Casamento de alto padrão
A celebração aconteceu na Basílica Nossa Senhora do Carmo e a festa foi realizada na Sala São Paulo. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa, o evento teria custado cerca de R$ 10 milhões.
Padre não recebeu cachê
De acordo com a apuração da coluna Entretê, o cachê do padre Fábio de Melo para conduzir a cerimônia foi zero. A informação reforça a declaração feita pelo religioso à revista Piauí, na qual ele afirmou não monetizar sua participação em ritos religiosos, como casamentos, missas ou batismos.
Ainda segundo a reportagem do Terra, o padre possui relação de amizade com João Adibe Marques. A coluna também afirma que os dois participam juntos de ações filantrópicas, o que explicaria a presença do sacerdote na cerimônia.
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