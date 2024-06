Avião cai em região de mata e deixa duas pessoas mortas; assista | A TARDE

Um avião sobrevoava a região de Sorriso, no Mato Grosso, nesta sexta-feira, 7, quando caiu e explodiu em uma fazenda na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Imagens de cãmera de segurança registraram o momento do acidente.

A bordo do avião estavam o piloto Reynan Moresca, de 48 anos, e um passageiro, que morreram carbonizados. Segundo o sargento Aprigio Justo, a aeronave decolou em uma pista paralela ao local da queda. As informações são do portal G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu de um hangar do Aero Agro e caiu logo após ultrapassar a MT-242. O período entre a decolagem e a queda foi menos de 10 minutos. De acordo com a Anac, o avião comercial estava em situação regular e tinha como destino a cidade de São José do Rio Claro, a 325 km de Cuiabá.

Em nota, o Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informou que as equipes foram acionadas para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-DUN. As causas do acidente serão investigadas.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais

