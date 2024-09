Avião com governador do Pará faz pouso forçado

Helder Barbalho ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O avião particular do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), fez um pouso forçado, neste sábado, 31, em Tucuruí, no interior do estado.

A causa do pouso não foi informada até o momento. O contratempo foi confirmado por Helder nas redes sociais. Ninguém que estava no avião, que havia saído de Cametá, ficou ferido.

“Hoje pela manhã nós estávamos chegando aqui, vindo de Cametá, tivemos um incidente, um pouso forçado, mas graças a Deus ninguém se machucou, nós estamos bem”, disse o governador.