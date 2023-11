Avião da FAB com 32 brasileiros vindo da Faixa de Gaza chega em Recife | A TARDE

Um avião da Força Aérea Brasileira pousou no Recife, na noite desta segunda-feira, 13, com 32 pessoas brasileiros que foram resgatados na Faixa de Gaza. Eles aguardavam a autorização para deixar a região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, há mais de um mês. O avião aterrissou às 20h21 na Base Aérea do Recife.

No grupo estão 22 cidadãos brasileiros (natos ou naturalizados) e 10 palestinos – três parentes de primeiro grau de brasileiros e sete portadores do Registro Nacional de Migração (RNM) que devem receber status de refugiados. A aeronave, de modelo VC-2 (Embraer 190), é a décima a voltar com repatriados ao Brasil desde quando se iniciou a guerra, no dia 7 de outubro.



Segundo a FAB, a aterrissagem no Recife é apenas uma parada técnica para abastecimento e nenhum passageiro vai desembarcar na capital pernambucana. O procedimento deve demorar entre 30 e 45 minutos. Em seguida o avião segue para Brasília. De acordo com o g1, após chegar à capital federal, os repatriados vão se dividir entre o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Com o voo desta segunda, até o momento, 1.477 pessoas e 53 animais de estimação foram resgatados do Oriente Médio.



Desde o início da operação, este é o quarto avião que pousa no Recife. Os dois primeiros trouxeram passageiros de Israel; o terceiro, transportou repatriados que vieram da Cisjordânia; e esta aeronave traz o grupo que aguardava o resgate na Faixa de Gaza.