Avião da FAB perde sinal com torre; Bombeiros fazem buscas

Na tarde desta sexta-feira, 4, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), perdeu o sinal com a torre de controle na região de Tijucas, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Equipes do corpo de bombeiros foram acionadas por volta das 16h40 e começaram as buscas.

Segundo a corporação, o avião perdeu sinal entre os municípios de Canelinha e Tijuca, uma equipe de resgate também foi acionada. O helicóptero Arcanjo dos Bombeiros precisou ser acionado também. Os bombeiros informaram que vão continuar as buscas por terra durante esta noite.

A Defesa Civil de Canelinha foi acionada para também ajudar nas buscas. O Prefeito da cidade comentou que um sinal de fumaça e luzes teriam sido vistos no Morro de Morretes que fica na mesma região onde as equipes se dirigem.

A aeronave T-25 de instrução da Academia da Força Aérea é de Pirassununga, no estado de São Paulo, e tem capacidade para somente duas pessoas a bordo.