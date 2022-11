Avião da FAB que estava desaparecido é encontrado; dois morreram

Um avião T-25 da Força Aérea Brasileira (FAB), dado como desaparecido na tarde desta sexta-feira, 4, foi encontrado no final da manhã deste sábado, 5, em uma área de mata de Canelinha, na Grande Florianópolis.



Os dois ocupantes da aeronave, que não tiveram os nomes revelados, morreram na queda e tiveram os corpos carbonizados. As informações foram fornecidas pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos de Canelinha, Silvio Reis. A Aeronáutica também confirmou o acidente.

Dado como desaparecido quando perdeu o sinal com a torre de controle na região de Tijucas, na Grande Florianópolis, o avião fazia o percurso entre Pirassununga, em São Paulo, e a capital catarinense. Na ocasião, equipes do corpo de bombeiros foram acionadas e começaram as buscas.

A Força Área Brasileira (FAB) emitiu nota sobre o episódio:

A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) - acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento.



O Comando da Aeronáutica expressa suas condolências e ressalta que está prestando todo o apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente.