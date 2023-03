Avião de pequeno porte faz pouso forçado em Belo Horizonte

Um avião de pequeno porte realizou um pouso de emergência neste sábado, 11, quando passava pela região metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta das 11h45, entre as cidades de Sabará e Caeté.

Seis pessoas estavam no monomotor, sendo quatro adultos, uma criança de três anos e um bebê de três dias. Ninguém se feriu.

Após o pouso forçado, o Corpo de Bombeiros foi acionado. “Provavelmente, houve alguma pane durante o voo e um dispositivo de segurança, que libera um paraquedas e proporciona uma descida lenta, com o mínimo de impacto ao tocar o solo, foi acionado”, disse um dos responsáveis pelo atendimento.

Ainda de acordo com a equipe, o piloto do avião teria relatado uma queda de potência no motor enquanto estava no ar.

Veja o vídeo:

null Reprodução