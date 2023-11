Avião erra pista e torre evita tragédia | A TARDE

Nesta terça-feira, 14, o Airbus A320 da Latam, que decolou do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e seguia para São José do Rio Preto, no interior paulista, precisou abortar o pouso e esteve perto de um grave acidente.

Os pilotos, equivocadamente, quase pousaram na pista errada, na cidade de Catanduva. Curta e estreita, a pista é impropria para o pouso de jatos do tamanho do Airbus. A tragédia foi evitada pela torre de controle que alertou os profissionais sobre a pista errada.

Através de nota, A Latam Airlines Brasil informou que o voo LA4640 pousou em total segurança no aeroporto de São José do Rio Preto e todos os passageiros foram desembarcados normalmente.

Ainda no texto, a empresa reforçou que, a aeronave iniciou descida na altura de Catanduva até o destino final.

Também no início dessa semana, uma aeronave da Latam que decolou de Salvador para São Paulo precisou fazer um pouso de emergência, na capital baiana, após turbina pegar fogo.